Palazzo del Lavoro come le OGR, il sindaco: "Polo per start up e imprese innovative"

Palazzo del Lavoro come le OGR, Lo Russo: "Polo per start up e imprese innovative"

Palazzo del Lavoro come le Officine Grandi Riparazioni, cioè un polo per l'innovazione. A rilanciare la proposta il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo questa mattina ai microfoni di Radio Jukebox. L'opera capolavoro di Pier Luigi Nervi, progettato per Italia '61, rappresenta sicuramente una ferita aperta nella zona sud. Chi entra in Torino nota immediatamente lo scheletro della struttura, in profondo stato di degrado: gli incendi che negli ultimi anni hanno interessato l'edificio hanno solo peggiorato le cose.

Le proposte

Attualmente Palazzo del Lavoro è al 100% proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, quindi in mano al privato. Negli scorsi mesi erano state lanciate diverse suggestioni sul suo utilizzo: la prima proposta era di usarlo come museo dei musei, cioè come spazio di accoglienza/esposizione delle opere d'arte custodite nei depositi dei musei cittadini, oppure di convertirlo in un polo dell'innovazione e tecnologia. Un'ipotesi quest'ultima che trova sostanza nelle parole di Lo Russo.

Modello OGR con fondazioni bancarie

"L'idea - ha spiegato il sindaco - è quella di cercare di stimolare un movimento, anche magari attraverso il coinvolgimento delle Fondazioni bancarie, per fare diventare Palazzo del Lavoro un luogo per ospitare start up ed imprese innovative".

"Noi a Torino - ha poi aggiunto - abbiamo un modello virtuoso, che sono state le OGR. Basta guardare le foto di 10/15 anni fa, per vedere cosa sono diventate oggi, cioè un luogo dove si fa arte, cultura ed impresa innovativa". "Noi daremo il massimo, dal punto di vista delle autorizzazioni, per poterlo fare tornare il PalaNervi un luogo del lavoro" ha concluso Lo Russo.