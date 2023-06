Baby gang a Torino: la maggioranza delle aggressioni in centro, San Salvario e sui bus. E la gente non denuncia

L’82% delle persone vittima a Torino di un’aggressione da parte di una baby gang non denuncia “per sfiducia nelle forze di polizia” e per "paura”. E’ questo il dato più eclatante che emerge dal progetto europeo di sicurezza urbana Icarus, dove i ricercatori torinesi hanno elaborato i dati dell’unità scientifica della Polizia Municipale, presentato questa mattina in commissione Legalità. Il gruppo ha realizzato un questionario anonimo, sottoposto a ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 25 anni, vittime oppure spettatori di violenza.

Aggressioni in centro, movida e sul bus

Teatro delle aggressioni il centro di Torino e le zone della movida, come San Salvario e Vanchiglia. Ma anche i mezzi di trasporto, come tram e metropolitana. E le ore del divertimento notturno, tra le 23 e mezzanotte, sono quelle in cui si concentra la maggior parte dei reati. Domanda cardine: quale è l’età dell’aggressore? La maggioranza (73%)) ha risposto tra i 14 ed i 18 anni. Ed in moltissimi casi ad agire è stato il branco, formato da “oltre 7 persone”. E sui social media, così come sui giornali, si è registrato un vero e proprio boom di interesse (+1.251%), nei confronti del tema delle baby gang.

"Servono nuove educative di strada"

Ad intervenire il professore Franco Prina, ordinario di Sociologia giuridica e della devianza dell’Università di Torino: “Faccio un appello all'amministrazione, che si ponga in un atteggiamento di attenzione precoce verso i nostri ragazzi”. “A Torino -ha aggiunto - abbiamo esperienze di educativa di strada significative, ma puntiformi. È necessario fare una mappatura per capire dove sia utile provare ad investire con nuove educative di strada. Dove mandare un adulto dotato di professionalità, che va ad incontrare i ragazzi dove si aggregano, per spiegare loro che ci sono alternative”.

I giovani detenuti

Durante la commissione, la Garante comunale dei Detenuti Monica Cristina Gallo ha letto una missiva scritta da cinque giovani detenuti del Lorusso e Cutugno, con un’età tra i 18 e i 25 anni, che all’interno delle mura del carcere si sono confrontati sugli assalti ai negozi di via Roma. Tra le principali criticità denunciate nella lettera il fatto che nel raccontare i reati sui giornali si facesse sempre “riferimento all’etnia delle persone coinvolte”, così come fosse sempre riportato il nome e cognome delle persone mettendole “alla gogna”.