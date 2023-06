Furto a casa dello juventino Kaio Jorge: portata via anche un'automobile

Furto a casa dell'attaccante juventino Kaio Jorge. Alcuni malviventi si sono introdotti venerdì scorso nell'abitazione del calciatore portando via alcuni oggetti di valore.

I ladri sono entrati nella casa del precollina a Torino approfittando dell'assenza del giocatore, che in questi giorni si trova in Brasile, rubando anche un Range Rover dal garage. Oltre all'automobile sono stati portati via dei gioielli, orologi, un iPad e della AirPods Max, per un bottino da decine di migliaia di euro.