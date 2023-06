Paura a San Salvario: giovane donna presa a pugni per una borsetta

Una giovane donna, di 27 anni, è stata aggredita questa sera, 6 giugno, in via Madama Cristina, nel cuore di San Salvario. Un uomo ha aspettato che lei fermasse la macchina davanti al palazzo dove abita e ha aperto la portiera con l'intenzione di sottrarle la borsetta.

La ragazza ha immediatamente urlato chiedendo aiuto ma questo ha scatenato la reazione dell'uomo, che le ha tirato un pugno in pieno volto prima di provare a scappare.

A fermarlo sono stati i vicini di casa della donna, che hanno avvertito la polizia immediatamente intervenuta con le volanti. L'uomo è stato portato in questura, la donna in ospedale per accertamenti.