Tenevano un chilo e mezzo di hashish nell'alloggio: scattano le manette per due giovani marocchini

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato due cittadini marocchini di 24 e 23 anni gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente in concorso.

Mentre si trovavano in via Giaveno per il controllo di una persona in strada, gli agenti odono delle urla provenire dall’ultimo piano di uno stabile. I poliziotti, per verificare la situazione, accedono nell’alloggio riscontrando la presenza di diversi cittadini stranieri, ognuno con un proprio posto letto e un’area personale. In una di queste aree ad uso esclusivo e delimitata da arredi, gli agenti trovano su un comodino tra due letti, un involucro del peso di mezzo chilo contenente verosimilmente hashish. La perquisizione a carico di coloro che occupano i due letti permette agli agenti di rinvenire complessivamente 15 panetti di hashish, suddivisi in 3 confezioni da 5 panetti del peso di 100 grammi ciascuno, il tutto contenuto in tre buste. Inoltre, in una valigia riposta sotto il letto del ventitreenne, gli agenti rinvengono 14 smartphone di varie marche e modelli, motivo per il quale il giovane è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria, in stato di libertà, per ricettazione.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.