Al Museo Egizio torna la giornata di laboratori per ragazzi Pharaoh’s Day

Lungo il percorso espositivo si intratterranno con laboratori di teatro, di origami, giochi o con storie di scribi e faraoni curati degli egittologi del Museo, secondo un programma declinato in nove incontri a rotazione nel corso della giornata, organizzato in collaborazione con la rivista GG Giovani Genitori.

I più piccini potranno ascoltare storie e favole millenarie, accompagnate dal sistro, antico strumento musicale, ma anche scoprire alcune curiosità su personaggi storici, come il faraone Ramesse II o lo scriba Butehamon, interpretati dagli attori della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Ci sarà spazio anche per la creatività, i giovanissimi visitatori potranno decorare le pareti di una piramide, insieme allo street artist Ale Puro o realizzare origami della dea Bastet, con la maestra di origami Uno Sugiyama. Protagonista, infine, in Museo anche la musica con “La musica racconta”: performance a cura di Unione Musicale.

Sono previste attività anche per i piccoli da 0 a 6 anni, grazie alla collaborazione con Spazio ZeroSei che propone “Seti, quanto sei alto! Dalla terra e fino al cielo...La grandezza del faraone”, laboratorio che coinvolge i più piccini per circa un’ora in Spazio Egizio all’ingresso del Museo e in Galleria dei Re.