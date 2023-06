Al via l'Art Summer Camp 2023 della Pinacoteca Agnelli

Nel mese di giugno 2023 la Pinacoteca Agnelli propone un camp estivo per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, con molte attività divertenti e interdisciplinari per andare alla scoperta del museo, delle sue opere d’arte e dei suoi spazi.

Un’occasione per mettere in moto l’immaginazione e sperimentarsi attraverso attività educative e ludiche a partire dalle opere esposte in Pinacoteca ­– dalla Collezione alle mostre in corso, fino al giardino della mitica Pista 500 sul tetto del Lingotto.

Attraverso workshop, letture animate di libri d’arte, visite ai musei cittadini e altre attività all’aperto si esploreranno molti temi attuali come la questione ambientale o la memoria storica per comprendere meglio il nostro presente e diventare cittadini e cittadine future più consapevoli.



Il camp estivo in Pinacoteca Agnelli inizia quando finisce la scuola e propone giornate intense di attività interdisciplinari, che in modo divertente offrono strumenti per attivare riflessioni e stimolare il dialogo e il racconto a partire dal contatto con opere d’arte di epoche differenti.



Per info: educa@pinacoteca-agnelli.it