Cascina Sotto le Stelle: al via la rassegna estiva di musica, teatro, danza, stand up comedy e cinema

Dall’ 11 giugno al 4 agosto apre la Cascina Sotto Le Stelle, la rassegna estiva con appuntamenti di musica, teatro, danza, open mic, stand up comedy e cinema d’autore, incontri con scrittori, appuntamenti per bambini e famiglie e attività ludiche nella splendida cornice del cortile di Cascina Roccafranca. Il centro culturale propone una rassegna multidisciplinare, aperta a tutte le espressioni artistiche, gratuita e per tutti. Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto nel cortile di Cascina Roccafranca, Casa del Quartiere di Mirafiori Nord e Santa Rita, uno spazio "altro" rispetto alla città circostante, un luogo protetto adatto ad ospitare diversi tipi di eventi.

Gli appuntamenti dedicati al teatro sono quasi tutti organizzati dalla storica Compagnia Teatrale Assemblea Teatro, hanno risonanza cittadina e coinvolgeranno un pubblico di tutte le età. Sarà teatro adatto allo spazio aperto e ibrido come quello del cortile di Cascina Roccafranca, quindi “leggero”, fresco e con intrattenimento musicale. Ci sarà inoltre un appuntamento di improvvisazione teatrale ed uno dedicato alla stand up comedy.

Le serate musicali prevedono sei concerti con gruppi locali tra cui i Vocal eXcess, coro pop rock ormai famoso a Torino e non solo ed i Britannia Row, in un concerto che vuole essere un omaggio doppio ai Pink Floyd, a 50 anni dall’uscita del famosissimo album “The dark side of the moon” ed a 34 dal mega concerto di Venezia, sulla Laguna, che cambiò il modo di intendere gli eventi live.

Spazio al “popolo” delle danze folk per la Città e la prima cintura. Si propongono sette appuntamenti di danze popolari con musica dal vivo e non, ed uno spettacolo di danza orientale.

Una menzione speciale va a una serata in cui musica danza e solidarietà si fondono per creare un’atmosfera unica: il KAS BA KAS festival, che si terrà il 15 luglio, con iniziative a favore della Scuolina di Addis Abeba in Ethiopia.

Gli appuntamenti dedicati al cinema sono tre e saranno curati dal soggetto partner Associazione Museo Nazionale del Cinema. Saranno presentate in Cascina Roccafranca due pellicole che ruotano intorno al mondo dei più giovani, una Tomboy nell’ambito del progetto “Ragazzi in città” con l’I.C. Alvaro Gobetti e il docufilm Bigger than us vincitore del premio Young Juri al 62° Festival dei Popoli. Inoltre la rassegna inizia con un film di animazione per bambini a cura del Gruppo Roccafranca Film.