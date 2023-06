Dai Verdena ai Wilco: tutti i nomi della nona edizione del Todays Festival

La nona edizione di TOdays torna ad animare l'estate torinese dal 25 al 27 agosto.



Il Festival, che quest'anno ospita 121 artisti nazionali e internazionali, tra cui 12 band, provenienti da 29 diversi Paesi nel mondo tra i quali Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Australia, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Belgio, Germania e Francia, delle quali 8 in esclusiva nazionale e 9 per la prima volta a Torino, porta in città, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, oltre 30 ore di musica, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d’incontro con il meglio della scena musicale contemporanea.



Capisaldi del festival, anche quest’anno sono la ricerca imparziale degli opposti e la creazione di nuovi equilibri, ma anche l’anticipazione di idee e trend e la commistione di generi diversi.

Parità di genere, attenzione ai giovani e ai giovanissimi e sostenibilità ambientale i punti di forza di questa edizione.

Main stage principale è il consueto grande prato verde di sPAZIO211, palcoscenico a cielo aperto, spazio urbano rigenerato nella periferia della città che durante le tre serate, dalle ore 18 alle ore 24, ospiterà concerti con artisti fuori dall’ordinario.



Diffusi in città, invece, gli appuntamenti diurni e le attività educational del progetto TODAYS per Torino Futura. TOLAB, la sezione educational del festival, da sempre interamente rivolta alle nuove generazioni presenterà nei tre giorni del festival una serie di appuntamenti gratuiti aperti a tutti sotto il tema “sessant'anni dagli anni sessanta”. Opinion makers, giovani artisti, music tellers, giornalisti, produttori di giovani talenti si ritroveranno al Mercato Centrale Torino, che in questa edizione sarà la sede principale del progetto.

Negli spazi della Cascina Marchesa della Circoscrizione 6 avranno invece luogo altre attività laboratoriali, masterclass, contest, workshop dedicati a giovani e giovanissimi realizzate da enti e realtà del territorio.

Le tre giornate a sPAZIO211 prendono il via venerdì 25 agosto.

A inaugurare TOdays è il duo King Hannah formato dalla cantante e chitarrista gallese Hannah Merrick e dal chitarrista di Liverpool Craig Whittle.

Ad alternarsi sul palco saranno poi tra gli altri Tim Harrington, Wilco, Anna Calvi, Verdena, Porridge Radio.

Le ultime note del festival sono affidate a Christine And The Queens il 27 agosto.