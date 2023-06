Il regista cileno Pablo Larraìn riceve il premio Stella della Mole

Pablo Larraìn riceve il Premio Stella della Mole del Museo del Cinema

Il regista cileno è stato ospite questa sera di una masterclass in cui ha raccontato la sua esperienza dell’esordio con Fuga nel 2006 fino a Maria, dedicato agli ultimi giorni di Maria Callas.

Cantore ineguagliabile della storia del suo Cile con le sue molteplici ferite e contraddizioni, Pablo Larraín ha coniugato, nei suoi film, percorsi personali a esperienze cinematografiche del tutto uniche, senza mai perdere di vista la dimensione politica del suo lavoro.

“Per me un grande onore tornare nuovamente a Torino per ricevere questo prestigioso riconoscimento, e ritrovare le persone e l'istituzione che hanno avuto un ruolo importante in diversi momenti fondamentali della mia carriera" ha commentato Pablo Larraín.