A Saluzzo torna il Mercantico nel centro cittadino

Il “MercAntico”, mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato che si muove tra indoor, piazze e strade, borgo di Castellar, continua ad essere un appuntamento seguito e con alto gradimento.

Il legame con un pubblico di appassionati che sceglie Saluzzo per vivere delle domeniche di passeggio e spensieratezza si mantiene forte.

Torna domenica 11 giugno dalle 8 alle 18 nel centro cittadino e nell'area pedonale.



Per la Fondazione Amleto Bertoni è un passo, anche questo, di un percorso che vuole costruire e strutturare le manifestazioni odierne attraverso il lavoro di collaborazione tra il Cda, composto da “volontari” che dedicano la loro attenzione alle manifestazioni che caratterizzano il saluzzese, e giovani risorse del territorio che vogliono mettersi a disposizione per un lavoro costante dedicato a questo tema. Continua così, con uno degli ultimi appuntamenti dell’edizione 2023, l’impegno della segreteria under30 contraddistinta da una passione davvero invidiabile.



Decine di espositori saranno nuovamente protagonisti a Saluzzo, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto. E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando o visitando i Musei cittadini.



Si ritrovano così gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave domenicale, aperti ad un pubblico variegato.

Le prossime date di Mercantico saranno domenica 1° ottobre, nel centro cittadino e domenica 12 novembre sempre nel centro cittadino.