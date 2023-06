Poirino, una serata per scoprire "luci e ombre" delle operazioni sotto copertura

Sarà Davide Nicco, consigliere regionale, a introdurre e moderare i lavori che vedranno a Poirino la presentazione del libro "Fuoco sacro", scritto dal Generale Benedetto Lauretti, già comandante del reparto dei Ros.



Un tema delicato, quello che si affronta in queste pagine, come svela anche il sottotitolo: "Luci e ombre delle operazioni undercover", ovvero sotto copertura. La prefazione è affidata al Generale Giampaolo Ganzer, già comandante dei Ros.



L'appupntamento è fissato per martedì 20 giugno alle 21, prsso il Teatro Salone Italia in via Passeggiata Marconi. Oltre all'autore, sarà presente anche l'avvocato penalista Luca Paparozzi, mentre a portare i saluti del territorio sarà la sindaca, Angelita Mollo.