Promuovere la pratica sportiva e i suoi benefici: torna la festa dello Sport

A Torino la pratica sportiva diventa protagonista con la "Festa dello Sport" che ritornerà, nei fine settimana di settembre e ottobre, con un nuovo format che coinvolgerà con un ricco programma di iniziative gratuite l'intero territorio comunale. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta di questa mattina, approvando la delibera proposta dall'assessore allo Sport Domenico Carretta.

Non solo un unico evento in centro città, come avvenuto per le edizioni precedenti, ma tanti appuntamenti nelle Circoscrizioni dove parchi e aree verdi, ma anche altri spazi pubblici come strade e piazze, si trasformeranno in palestre a cielo aperto e in campi da gioco: un’occasione unica per conoscere da vicino e per sperimentare tutte le discipline sportive, da quelle più classiche e affermate alle nuove tendenze, sotto la guida vigile degli istruttori degli enti e delle associazioni sportive attive sul territorio.

La manifestazione si articolerà lungo otto giornate, in due Circoscrizioni diverse per ciascun fine settimana, con proposte adatte a tutte le fasce di età. "Sarà davvero una grande festa – assicura l’assessore Domenico Carretta - all'insegna della forza aggregativa dello sport, che è uno straordinario veicolo di socialità, inclusione, salute e benessere collettivo; con il fondamentale supporto e coinvolgimento di tutte le Circoscrizioni, che organizzeranno le diverse giornate valorizzando le esperienze sportive locali. Proprio riconoscendo la grande importanza dello sport e i suoi benefici per le cittadine e i cittadini oggi, con un’altra delibera approvata, abbiamo scelto di non aumentare le tariffe destinate all’uso degli impianti sportivi comunali".