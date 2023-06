Unione Musicale: dopo il boom di ingressi della scorsa stagione si prepara a ripartire con oltre 100 eventi

109 eventi, 290 artisti, 135 musicisti under 35. Sono questi alcuni dei numeri della prossima stagione dell’Unione Musicale Open Classica 2023-2024 che esce da una rassegna che quest’anno ha registrato ottimi numeri

Presenze in crescita del 40%

Le presenze ai concerti infatti è salita del 40%. Nel 2020 e 2021 gli spettatori sono stati 13.400, mentre nel 2022 e 2023, sono stati 22.400. Di questi la metà sono stati under 35 e metà over 35. “Siamo ancora lontani dai tempi pre Covid da 29 mila spettatori, ma comunque si tratta di un aumento considerevole a fronte del numero di eventi in programma” spiega la direttrice Cecilia Fonsatti. Il numero di concerto in effetti è in linea con l’anno scorso (107 nella scorsa stagione, 109 quest’anno).

Concerti al Conservatorio e al Teatro Vittoria

I concerti della prossima stagione si svolgeranno come da tradizione al Conservatorio Verdi e al Teatro Vittoria (con l’eccezione dell’Auditorium Ligotto per il recital del pianista Grigory Sokolov, ndr) da martedì 11 ottobre fino a mercoledì 22 maggio.

Tanti i nomi del panorama nazionale e internazionale

Si partirà con il Quartetto Emerson e si concluderà con l’Ensemble Il tempo ritrovato. Tra gli ospiti anche Patricia Kopatchinskaja, Anastasia Kobekina, Marco Rizzi, Alessio Allegrini, Pietro De Maria.

Artista in residenza è Alexander Gadjiev, vincitore del secondo premio e premio speciale Krystian Zimerman al XVIII Concorso Chopin di Varsavia. Al debutto in città protagonisti della classica mondiale: Igor Levit, Andreas Ottensamer, David Fray, il Trio Boccherini.

Al Teatro Vittoria si svolgeranno in particolare Green Notes, Discovery, Solo per le tue orecchie, L’altro suono, Didomenica.

La novità delle Green Notes

Vera novità di quest’anno la serie Green Notes. Con giovanissimi interpreti che si rivolto in particolare a un altrettanto pubblico under 35 cui vogliono comunicare, attraverso la musica, tematiche ecologiche.

Tra i musicisti più attesi di Discovery che invece si spinge oltre là comfort zone, arriva anche Raiz, storico componente dei Alamamegretta e tra i protagonisti della fortunata serie tv, Mare Fuori.

Per info e programma: www.unionemusicale.it