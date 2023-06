"Comune amico della famiglia": Moncalieri si aggiudica il bando regionale

Punteggio massimo e contributo pieno per la Città di Moncalieri. E’ questo il risultato del Bando regionale “Comuni amici della famiglia” che assegna 27.500 per azioni locali di politiche per la famiglia: un percorso finalizzato ad acquisire la certificazione di “Comune amico della famiglia” (rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento).