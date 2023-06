Calcio, la Juventus a un passo dalla rinuncia alla Superlega: segnale distensivo nei confronti dell'UEFA?

La Juventus avrebbe intenzione di rinunciare al progetto Superlega e lo avrebbe già comunicato con una lettera ai suoi due soci, Real Madrid e Barcellona. La notizia, inaspettata, è stata riportata dai media spagnoli.

Dietro la decisione della società bianconera, che arriva poche settimane prima della pronuncia della Corte di Giustizia Europea che potrebbe dare il via libera definitivo al torneo, ci sarebbe la volontà di mandare un messaggio distensivo alla Uefa.

Entro il mese di giugno, infatti, dovrebbe arrivare la decisione dell'ente che regola il calcio europeo sull'eventuale squalifica della Juve dalle coppe in seguito alla vicenda plusvalenze. La società rischia l'esclusione dalla Conference League prossima, ma anche una squalifica di più anni che comprometterebbe anche il poter lottare l'anno prossimo per la qualificazione in Champions.