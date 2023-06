Sport |

Basket, da sabato al via la finale playoff promozione tra Pistoia e Reale Mutua

Prime due gare in Toscana, poi la serie si trasferirà al Pala Gianni Asti

Basket, da sabato al via la finale playoff promozione tra Pistoia e Reale Mutua

Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato il calendario della Finale Playoff che vede la Reale Mutua Torino impegnata contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Il calendario è così definito: GARA 1 Sabato 10 Giugno - ore 19.00 - PalaCarrara, Pistoia GARA 2 Lunedì 12 Giugno - ore 20.45 - PalaCarrara, Pistoia GARA 3 Giovedì 15 Giugno - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino GARA 4* Sabato 17 Giugno - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino GARA 5* Martedì 20 Giugni - ore 20.30 - PalaCarrara, Pistoia *se necessarie

redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.