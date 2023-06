Street food e bancarelle nella notte a Bibiana

Undici specialità gastronomiche, tre gruppi musicali, due vie allestite con tavoli e panche, un trenino luminoso in giro per il paese. Questi alcuni dei numeri della Notte bianca di Bibiana in programma sabato 10 giugno dalle 19 alle 24. La manifestazione, giunta alla terza edizione, trasforma due strade centrali del paese: via Pinerolo e via Roma in una passeggiata tra punti di distribuzione di street food gestiti dalla attività del paese. Si potrà mangiare anche seduti nelle postazioni allestite in centro carreggiata.

“Ma alla Notte bianca non partecipano solo le attività del paese, infatti, ospiteremo hobbisti, commercianti, produttori e trasformatori di prodotti alimentari. In tutto saranno ventidue i banchi disposti in piazza San Marcellino e via Cavour” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco, associazione che organizza la manifestazione.

In occasione della Notte bianca ci saranno alcune modifiche al traffico stradale: dalle 18 di sabato 10, all’1 di domenica 11 giugno, non sarà possibile sostare e transitare in via Pinerolo fino a via Ex Internati e Deportati, via Roma, piazza San Marcellino, via Sauro, via Cavour fino a via Vittorio Veneto, mentre in via Ospedale ci sarà solo il divieto di sosta.

Oltre all’intrattenimento musicale garantito dal duo Gianni & Antonio (in via Roma) e dal coro ‘Tanto per Cantare’ (in piazza San Marcellino), in via Pinerolo si ballerà con Dario mentre sul sagrato della Chiesa di San Marcellino gli animatori dell’oratorio organizzeranno giochi per i bambini. In piazza Vittorio Veneto invece ci saranno i gonfiabili e le crêpes. Un trenino luminoso inoltre permetterà di scoprire da un nuovo punto di vista le strade del paese.

Infine, durante la serata, ci saranno in paese le telecamere di Rete 7 che registreranno alcune scene per una puntata di ‘Casa Peyretti’.