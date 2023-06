Al Palavela si aspettano i Giochi Universitari 2025 con l'Open Week di pattinaggio

Il ghiaccio del Palavela splende anche d’estate grazie a Torino 2025. Da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, scatta l’Open week di pattinaggio nel palazzetto che tra 585 giorni sarà teatro dei XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali, ospitando le competizioni della figura e dello short track.

Ogni pomeriggio, tra le ore 15 e le 16, sarà possibile avvicinarsi al ghiaccio seguiti dai migliori tecnici a disposizione.

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto del Comitato organizzatore dei FISU Games di trasformare il Palavela in Casa Torino 2025, un modo di avvicinare tutti gli abitanti della Città di Torino, della Regione Piemonte, ma anche i visitatori provenienti da altre destinazioni italiane o straniere al ghiaccio. E un sapore speciale è insito nel calcare la pista di un palazzetto così rinomato in giro per il mondo e già teatro di diverse manifestazioni internazionali negli ultimi 20 anni, dall’Olimpiade 2006 e l’Universiade 2007 fino ad arrivare alla più recente finale dell’Isu Grand Prix di pattinaggio di figura del dicembre 2022, evento in cui Torino 2025 era presente come Main National Partner della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG). Insomma, pattinare al Palavela sarà un modo diverso di vivere l’estate.

Per info: https://wugtorino2025.com/