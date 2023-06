Frana per maltempo: dall'8 al 20 giugno chiusa la Sp 233 di "Ramat"

A seguito del maltempo che aveva causato una frana, proseguono gli interventi di ripristino sulla Sp 233 “di Ramat” dal km 0+170 al km 0+900 nel territorio del Comune di Chiomonte. Si tratta in particolare del ripristino della banchina franata per mezzo di scogliera ed essendo prevista sia sul lato destro che sinistro l’occupazione della corsia già stretta, si rende necessaria la chiusura al transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso, con deviazione del traffico locale su strade alternative, dall’8 al 20 giugno 2023 di tutti i giorni feriali lavorativi.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml