I piemontesi credono nella famiglia ma diminuisce la fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura

Quale grado di fiducia i piemontesi esprimono rispetto alle istituzioni ed al prossimo? La maggior parte degli intervistati ripone fiducia nella propria famiglia e negli amici; scarsa invece la fiducia rispetto agli sconosciuti e ai colleghi di lavoro, in calo la fiducia verso forze dell'ordine, magistrati ed organi dello Stato. E' questo il risultato di un recente sondaggio condotto da Ires Piemonte.

Il 90,5% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia nella propria famiglia, il 73% nelle Forze dell’Ordine, mentre il 72,4% ha poca fiducia nella “gente”, dato in crescita rispetto al 2022 (69,9%).

In calo la fiducia verso istituzioni e organi dello Stato

Nel 2023 gli intervistati hanno confermato fiducia nella maggior parte delle istituzioni, in particolare quelle riferite alla propria sfera sociale (famiglia, amici) ma anche rispetto a quelle che operano nell’ambito dello Stato, della Chiesa e del volontariato. Tuttavia, rispetto al 2022 l’espressione di fiducia cala di alcuni punti percentuali per tutte le principali istituzioni (Forze dell’ordine, associazioni caritatevoli, Chiesa, Magistratura, servizi sociali).

Il 72% invita a star molto attenti a chi non si conosce

In controtendenza (ma su livelli sempre molto bassi) la fiducia nei colleghi di lavoro. Cresce anche il livello di diffidenza rispetto alla “gente”, intesa come coloro che non appartengono alla nostra cerchia familiare o amicale; oltre il 72% degli intervistati dice che “bisogna stare molto attenti”.

Nell’insieme questi dati suggeriscono un irrigidimento del modo di porsi degli individui rispetto alla società, ad esclusione dell’ambito familiare e amicale che rimane un punto di riferimento nella vita degli intervistati.