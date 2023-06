Detenuto cerca di aggredire un poliziotto con un flex nel carcere Lorusso-Cotugno

Nuovo episodio di disordini in carcere alla Casa Circondariale Lorusso e Cotugno ieri nel primo pomeriggio.

L'accaduto è stato riportato dall'Osapp: verso le ore 13, alla nona sezione del padiglione C, un detenuto straniero, dopo essersi impossessato di un flex, un tipo di smerigliatrice, ha tentato di aggredire con lo stesso oggetto un agente di polizia penitenziaria di servizio.

"Solo grazie all'intervento di altri detenuti e dei colleghi presenti al padiglione si è evitato il peggio - spiegano dall'associazione -. Il tutto è avvenuto mentre al secondo piano del padiglione era in visita una delegazione composta dai garantì, dai rappresentanti della camera penale e un'altra associazione".

"Il detenuto già in altre circostanze ha tentato di aggredire i poliziotti penitenziari in servizio. Lo stesso dopo lunghe trattative concluse alle ore 17,30 circa è stato trasferito in un altro padiglione".

"Tutti silenti dal Capo del Dap alla politica siamo in attesa di fatti concreti tanto che di chiacchiere al vento ne abbiamo sentite fin troppo" concludono dall'Osapp