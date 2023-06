Gazzelle in concerto al Pala Alpitour per la tappa piemontese del suo tour "Dentro x sempre"

Gazzelle in concerto al Pala Alpitour il 7 aprile 2024. Il cantautore sarà a Torino per il tour del suo ultimo disco “Dentro x sempre”.

Il nuovo tour arriverà a 9 mesi dallo show speciale allo Stadio Olimpico di Roma, il suo unico del 2023, che ha visto salire a sorpresa sul palco, insieme a Gazzelle, alcuni amici e colleghi ospiti nel corso di tutto lo show: in ordine di esibizione, Marco Mengoni, Mara Sattei, Mobrici, Fulminacci e Ligabue.

La carriera live dell’artista, partita nel 2017, lo ha portato a scrivere canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità, ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK”, certificati doppio platino, e “MEGASUPERBATTITO” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”.