Casa: a Torino i trilocali costano il 69% in meno rispetto a Milano

Un’opzione che molte persone prendono in considerazione è quella di abitare a Torino, pur avendo un lavoro a Milano, grazie allo smart working, alla vicinanza tra le due città, che si trovano a meno di 150 km l’una dall’altra, e ai treni ad alta velocità che permettono spostamenti in meno di un’ora.

Prezzi, a Torino -69% rispetto a Milano

Vivere nel capoluogo piemontese potrebbe essere un’idea interessante da valutare anche perché i prezzi delle case in vendita a Torino sono molto competitivi rispetto a Milano. Casa.it ha realizzato un’indagine sui prezzi medi delle case in vendita nella città di Torino nelle varie zone ad aprile 2023, da cui emerge che qui i trilocali* costano mediamente il 69% in meno rispetto alla città di Milano.

Se a Milano solo in 4 zone su 35 i trilocali costano meno di 300mila euro, a Torino su 21 zone solo in una, quella del Centro, i trilocali costano più di 300mila euro; in tutte le altre i prezzi medi richiesti per gli appartamenti con tre locali sono inferiori ai 300mila euro.

In alcune zone trilocali con meno di 100mila euro

In due zone di Torino è possibile trovare i trilocali con un budget inferiore ai 100mila euro: nella zona Regio Parco, dove il prezzo medio per questa tipologia di appartamento è di circa 87.000€, e nella zona Barriera di Milano, Rebaudengo dove il prezzo medio è di circa 88.000€.

Con un budget da 100.001€ a 150.000€ si potrebbe acquistare un trilocale nelle zone Borgo Vittoria, Madonna Di Campagna; Lucento, Vallette, Juventus Stadium; Falchera, Villaretto; Nizza Millefonti; Filadelfia, Lingotto; Barca, Bertolla; Aurora; Mirafiori, Santa Rita. In queste zone gli appartamenti con tre locali hanno un prezzo medio che va da 109.000€ a 144.000€.

Con un investimento da 150.001€ a 200.000€ si potrebbe comprare un trilocale nelle zone Parella; Pozzo Strada, Borgata Lesna; Campidoglio, Cit Turin, San Donato; Borgo San Paolo, Cenisia; Vanchiglia, Vanchiglietta; Madonna del Pilone, Sassi. Qui la richiesta media per i trilocali va da 151.000€ a 196.000€.

Chi ha oltre 200.000 euro da investire

Se si avesse a disposizione un budget da 200.001€ a 250.000€ si potrebbe valutare un trilocale da acquistare nella zona Crocetta, San Secondo, dove i trilocali hanno un prezzo medio di circa 221.000€, e nella zona San Salvario, dove la richiesta media per i trilocali è di circa 233.000€.

Con un budget da 250.001€ a 300.000€ si potrebbe pensare di acquistare un appartamento di tre locali nelle zone Superga, Colle della Maddalena, Precollina, dove il prezzo medio è di circa 287.000€, e Borgo Po, Cavoretto, dove la richiesta media è di circa 298.000€.

Potendo investire, invece, più di 300.000€, si potrebbe comprare un trilocale in Centro, dove il prezzo medio dei trilocali è di circa 362.000€.

* Ad aprile 2023 a Torino la metratura media dei trilocali in vendita è 82 mq (a Milano 98 mq).