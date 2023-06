Soprattutto quando arriva il caldo e la bella stagione in molte città d'Italia vengono a farci visita numerosi animali poco graditi: ci riferiamo soprattutto ai topi e Ratti .

Ma possiamo anche nominare insetti striscianti e volanti quali zanzare vespe formiche e pulce e blatte: però per i primi che abbiamo nominato sarà una buona abitudine programmare una derattizzazione periodica condomini nell'ottica di occuparsi soprattutto degli ambienti comuni e delle aree verdi che sono presenti in quel posto, e che devono essere curate da tutte le famiglie che vivono in quello specifico condominio.

Solo attraverso questa procedura portata avanti da un'azienda di derattizzazione specializzata si può prevenire una spiacevole visita da parte degli animali che sono molto pericolosi sia per l’igiene che per la salute cioè proprio i topi e ratti.

Non dimentichiamo che sia la disinfestazione che la derattizzazione fanno parte di lavori di manutenzione ordinaria che sono obbligatori in un condominio e che sono disciplinati dalla legge 82 del 1994.

In pratica sia la derattizzazione della quale stiamo parlando oggi ma anche la disinfestazione e la deblattizzazione devono essere fatte una volta all'anno. A prendersene carico sarà l'amministratore di condominio che dovrà adoperarsi affinché gli ambienti siano puliti e salutari proprio per il benessere delle famiglie dei condomini.

Proprio per questo motivo nel momento in cui non sarà garantita la disinfestazione degli ambienti comuni sono previste potenzialmente diverse sanzioni abbastanza pesanti.

Ricordiamo anche che una disinfestazione condominiale verrà decisa dopo l'assemblea dei condomini a eccezione dei trattamenti di natura straordinaria che invece non richiedono l'approvazione dell'assemblea di condominio.

Un amministratore dopo aver seguito tutte le procedure del caso dovrà contattare le varie ditte specializzate in derattizzazione e in disinfestazione per poi valutare preventivi e le offerte che ci sono a disposizione in quel preciso momento

Cosa succederà dopo il contatto da parte dell'amministratore di condominio

In pratica nel momento in cui viene scelta l'impresa di derattizzazione o disinfestazione quest'ultima dovrà fare un sopralluogo che servirà agli esperti che andranno all'interno per analizzare lo stato delle infestazione degli ambienti che dovranno essere trattati.

Solo così prima di procedere con il servizio l'azienda troverà la soluzione sicura per le persone e per gli animali che vivono in quel condominio. Da questo punto di vista un amministratore di condominio ha dei doveri nel senso che dovrà stabilire insieme all'azienda scelta, e inserirle dentro il contratto, sia le modalità del lavoro da svolgere ma anche i tempi, dovendo anche considerare elementi fondamentali quali la presenza di giardini nonché l'estensione dei luoghi da trattare e il numero di piani dell'edificio.

L'azienda di derattizzazione o di disinfestazione dal canto suo, dopo aver firmato il contratto avrà il dovere di occuparsi una volta all'anno delle operazioni da fare dovendo pianificare con grande anticipo.

Un amministratore dovrà anche monitorare la pulizia degli ambienti comuni per vedere se sono stati,sanificati controllando soprattutto le zone in cui potrebbero esserci ratti, topi o insetti come per esempio garage, cantine e cortili .