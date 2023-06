Aiuti alle famiglie, Chiorino: "Sostegno a natalità e occupazione con la nuova legge dedicata alla fascia 0/6 anni"

"Con la nuova legge, attesa in Piemonte da 50 anni e oggi al varo del Consiglio Regionale, ho voluto che venissero garantiti più servizi all'infanzia per la fascia 0/6 anni a supporto di natalità, occupazione femminile oltre a rafforzare la qualità dell'assistenza a famiglie e bambini. È dal 1973 che la Regione Piemonte non legifera su questo tema è ora di un cambio di passo”.

Così l’assessore regionale a Istruzione e Merito Elena Chiorino intervenuta questa mattina a Biella al seminario “Lo 0/6 come spazio comunitario: costruire cerniere educative” promosso dal Comune. “Tra le principali novità sottolineo con orgoglio l'avvicinamento e il consolidamento tra i servizi 0-3 e 0-6 anni, il rafforzamento del ruolo della Regione con una formazione innovativa e dedicata degli operatori, la promozione della rete dei coordinamenti pedagogici territoriali, l’istituzione di un tavolo inter-istituzionale permanente ed una valorizzazione del ruolo fondamentale dei Comuni. Per noi – ha concluso Chiorino – è prioritario che i servizi per l’infanzia siano di qualità e strutturali per garantire davvero un supporto concreto a continuativo alle famiglie”.