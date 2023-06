Basso San Donato, “esplode” il problema dei rifiuti: “Situazione ai limiti della legalità”

Nel “basso” San Donato, la parte nord dell'omonimo quartiere compresa tra corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, la Dora e corso Svizzera, “esplode” il problema dei rifiuti: a segnalarlo, come già fatto mesi fa, è il comitato San Donato Martinetto. Questa volta, però, i cittadini hanno deciso si passare dalle parole ai fatti attraverso una petizione.

I cittadini: “Situazione ai limiti della legalità”

Il documento, in grado di raccogliere 350 firme, è stato consegnato a Palazzo Civico e verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale di Torino: “Versiamo - sottolinea la portavoce del comitato Laura Zoccali – in una situazione ai limiti della legalità, con un impatto ambientale catastrofico. Il problema delle eco-isole continua a essere ignorato dal sindaco Lo Russo e dall'assessora all'ambiente Foglietta: questo è un ulteriore passo per riuscire a farci ascoltare”.

Il sostegno della Lega

A sostenere il comitato nella sua “lotta” c'è la Lega: “Siamo stati - dichiara il capogruppo in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando – al fianco dei cittadini alla consegna delle firme: noi abbiamo portato più volte all'attenzione delle istituzioni e dell'Amiat un problema così esteso, preoccupante e, al momento, senza risultati. Del potenziamento del servizio promesso da Lo Russo non c'è traccia e ci aspetta un'altra estate tra soffocanti miasmi, riversamento di liquami, topo e scarafaggi”.