TMS Network (TMSN) mette a segno un colpo clamoroso contro i golia TRON (TRX) e Avalanche (AVAX) nel 2023

Se siete principianti nel mondo degli investimenti in criptovalute, potreste rimanere scioccati dalle continue battaglie tra token. Forse avete sentito parlare del recente colpo che TRON (TRX) e Avalanche (AVAX) hanno subito da TMS Network (TMSN), un colpo che ha rappresentato 6 milioni di dollari e una crescita del 1963%.

Se vi state già chiedendo perché TRON (TRX) e Avalanche (AVAX) abbiano subito un impatto così negativo da parte di TMS Network (TMSN), siete nel posto giusto!

Continuate a leggere per saperne di più sulla correlazione tra TMS Network (TMSN), TRON (TRX) e Avalanche (AVAX).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di investimento progettata per essere accessibile ai trader principianti come voi! Tuttavia, questo non significa che sia semplificata: la piattaforma presenta tonnellate di funzioni per esperti, come i bot di trading AI e le analisi.

Tuttavia, TMS Network (TMSN) ha anche messo a disposizione un'accademia di trading per principianti, modelli di social trading e strumenti di mitigazione del rischio per semplificarvi la vita.

TMS Network (TMSN) non si occupa solo di criptovalute. All'interno della piattaforma è possibile negoziare anche azioni, forex, futures, titoli azionari e la maggior parte degli altri token mainstream. Le commissioni sono basse, la latenza è bassa ed è incredibilmente facile iscriversi semplicemente aggiungendo il proprio portafoglio di criptovalute.

Naturalmente, questo ha raccolto un enorme sostegno da parte di trader esperti e principianti, contribuendo a portare il token al suo valore attuale di 0,093 dollari.

TRON (TRX)

TRON (TRX) è una criptovaluta che ha progettato la propria blockchain e il proprio protocollo, noto come The Sun Network. Come suggerisce il nome, TRON (TRX) si concentra sullo sfruttamento dell'energia pulita e su pratiche efficienti di blockchain per creare un futuro sostenibile per l'industria delle criptovalute. Tuttavia, questo non è un compromesso: TRON (TRX) è molto veloce, efficiente e scalabile.

Tuttavia, TRON (TRX) è caduta in una trappola: la Sun Network è personalizzata e questo renderà difficile l'interoperabilità. Il mercato sta adottando rapidamente token PoS standardizzati e, mentre questi sono tutti in grado di connettersi tra loro, TRON (TRX) deve compiere ulteriori passi per ottenere lo stesso risultato.

In ultima analisi, ciò comporterà una perdita di valore per TRON (TRX) nel 2023, a meno che non riesca a mettersi a prova di futuro come TMS Network (TMSN).

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è un fornitore di servizi di criptovaluta che, a differenza di TMS Network (TMSN) e TRON (TRX), si concentra sullo sviluppo infrastrutturale. In particolare, Avalanche (AVAX) è specializzata nell'abilitare altri token all'adozione di contratti intelligenti nel proprio stack, contribuendo a facilitare la convalida autonoma e iper-sicura delle attività della blockchain. Recentemente Avalanche (AVAX) ha stretto una partnership per il suo token con il gigante delle criptovalute Chainlink, una relazione davvero positiva.

Tuttavia, bisogna ricordare che non tutti sono interessati ai contratti intelligenti - infatti, Avalanche (AVAX) si limita alle relazioni commerciali B2B. Sebbene non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato in questo, significa che Avalanche (AVAX) non beneficerà degli investimenti dei consumatori come può fare TMS Network (TMSN). Ora capite perché Avalanche (AVAX) ha subito un tale colpo?!

Conclusioni

Nel complesso, il colpo che TRON (TRX) e Avalanche (AVAX) hanno subito da TMS Network (TMSN) può essere rappresentato da un fattore chiave: il sentimento del mercato si sta spostando verso l'investimento dei consumatori, che consente entrate significativamente più elevate per i token cripto e le loro piattaforme.

Questo è esattamente il motivo per cui Avalanche (AVAX) è in calo in questo momento, e mentre TRON (TRX) si trova ad affrontare lo stesso problema, sta lottando anche con l'interoperabilità.

Quindi, fate le vostre ricerche su TMS Network (TMSN), Avalanche (AVAX) e TRON (TRX), ma fate in fretta. Se aspettate troppo a investire in TMS Network (TMSN), vi perderete il prezzo molto basso dei token, pari a 0,097 dollari.

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio