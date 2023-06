Da domani il 4 tram riparte dal capolinea Drosso. Il 15 diventa bus per lavori su corso Belgio

Da domani il tram 4 riparte dal capolinea Drosso. Si è conclusa infatti la prima parte dei lavori avviati lo scorso febbraio tra piazzale San Gabriele di Gorizia e corso Cosenza: in questa fase è stato cambiato l'impianto semaforico dell’incrocio tra corso Cosenza e corso Unione Sovietica ed è stata rifatta la fermata Giambone in entrambe le direzioni. La linea 4 torna quindi a essere gestita con tram e termina il servizio del bus navetta.

Bus 4 da piazza Derna a Falchera

La seconda fase dei lavori nella zona sud, che prevede il rifacimento di altre due fermate in ambedue le direzioni, si svolgerà il prossimo anno. I lavori proseguiranno invece sull’asse nord della linea 4 in corso Giulio Cesare: per questo motivo sempre a partire dal 12 giugno il tratto compreso tra piazza Derna e il capolinea Falchera sarà servito in entrambe le direzioni da un autobus navetta sostitutivo. I mezzi da 18 metri garantiranno il collegamento da piazza Derna a Falchera con una frequenza di 7/8 minuti all"ora.

La prima corsia tramviaria verde

In questo tratto di linea, all’altezza di via Scotellaro verso il centro Torino, sarà realizzat a la prima “corsia tramviaria verde” di Torino, dove il prato sostituirà il cemento. Un intervento realizzato all’interno del programma REACT, con l’obiettivo di mitigare l’effetto delle ondate di calore. Il termine lavori è previsto entro la prima settimana di settembre.

Da lunedì il 15 diventa tram

Sempre da lunedì, sino al 2 luglio, alcune linee di trasporto saranno interessate da lavori, con conseguenti modifiche. Come già annunciato il tram 15 diventa bus, tra corso Tortona e piazza Coriolano, per interventi di riqualificazione in corso Belgio. Le linee bus 6, 68, 8 e la Star 1 saranno deviate rispetto al percorso normale per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione e rifacimento della pavimentazione di via Rossini.