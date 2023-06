Addio a Silvio Berlusconi, una vita da protagonista dell'economia, dello sport e della politica italiana

La discesa in campo nella politica

Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,3 miliardi di dollari USA (circa 6 miliardi di euro), Berlusconi è, nel 2021, il sesto uomo più ricco d'Italia e il 318º più ricco del mondo.Nel 2009, Forbes lo ha classificato 12º nella sua lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana.

I guai giudiziari

È stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari. Nel 2013 è stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione e all'interdizione ai pubblici uffici per due anni per frode fiscale, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un parlamentare dopo quasi vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere (dall'aprile 1994 al novembre 2013). Tra i processi che lo hanno visto protagonista negli anni, oltre a quello per frode fiscale, anche il processo Sme, il lodo Mondadori, il processo Mediaset e più di recente i processi legati al cosiddetto caso 'Ruby' per corruzione e sfruttamento della prostituzione minorile, processi da cui è stato assolto. È ricordata anche la sua appartenenza alla loggia massonica P2.