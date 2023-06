Beach Volley: coppia lombarda si aggiudica la tappa di Sanremo del circuito italiano 'Serie 1'

Le teste di serie n° 1, i lombardi Matteo Camozzi e Federico Geromin, si sono aggiudicati la tappa di Sanremo, valida per il circuito italiano di beach volley ‘Serie 1’.

Si sono aggiudicati una finale spettacolare, con continui ribaltamenti del parziali, sui savonesi Marco Rossetti e Daniele Travi. Primo set appannaggio dei giovani di Savona per 21-18 e, quando il secondo sembrava nuovamente pendere dalla loro parte (18-14), i lombardi hanno tirato fuori grinta e gioco, aggiudicandoselo per 22-20. Nel terzo e decisivo set, i savonesi sono crollati fisicamente e mentalmente, con Camozzi-Geromin che prevalgono per 15-11.