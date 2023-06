Il maltempo di questi giorni fa danni anche alla biblioteca Carluccio: infiltrazioni e perdite d'acqua

Il maltempo di questi giorni, oltre a provocare disagi alla circolazione e aggravare ancora la situazione delle crepe e delle buche in molte strade della città, ha creato disagi soprattutto in provincia, ma non sono mancati i problemi anche a Torino città.

Come evidenziano queste foto, la biblioteca Carluccio deve fare i conti con infiltrazioni e perdite d'acqua, cui si prova a porre rimedio con vecchi e artigianali sistemi. Un lettore, esasperato, ha scritto: "Dopo anni di lavori e nonostante i 4 milioni di euro del PNRR, trovo inconcepibili queste pozze d'acqua".