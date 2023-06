All'ippodromo di Vinovo inizia la stagione delle corse in notturna

Da sabato 17 giugno l’ippodromo di Vinovo inaugura una nuova stagione, quella delle Notturne che andranno avanti per tutta l'estate. Il via delle corse si sposta alle 20 per andare avanti sino quasi alle 23 e il parterre si animerà con diversi eventi collaterali. In contemporanea, il ristorante panoramico “La Scuderia” si trasformerà diventando anche anche pizzeria. E non è tutto, perché ci sarà sempre un sottofondo musicale che terrà compagnia aql pubblico fra una corsa e l’altra.





Ad aprire la serata del 17 giugno saranno i Gentlemen, impegnati in un doppio km. Favori del pronostico per Duello, allievo di Fabio Mollo, di proprietà e guidato da Gianni Scrima, che sarà sfidato soprattutto da Damocle Degli Dei, alfiere dei fratelli Castaldo con Marco in sulky, e Dodo Degli Dei, affidato da Mauro Baroncini a Michele Bechis. La corsa più interessante del programma, sarà la sesta intestata proprio al Ristorante Pizzeria “La Scuderia”: tre nastri e doppio km per cavalli da 5 anni in su. In fondo scatterà Cardoso Dr, ma l'allievo di Pietro Gubellini è un abituato a queste tipologie di corse. Al secondo nastro Coeur Joyeuse, pupillo di Luigi Colombino e affidato come sempre al suo allenatore Andrea Guzzinati. Ma ci sarà spazio anche per il lavoro pubblico di Dimitri Ferm, campione allenato da Mauro Baroncini che effettuerà un test in pista alle ore 22,15.





Accanto alle corse, per tutta l'estate la nuova stagione del ristorante che aggiunge le pizze al suo menù e proporrà diverse serate con menù a tema (per prenotazioni 345.7787032) Il ristornate è aperto a tutti ed è possibile prenotare anche per le vostre feste oppure eventi speciali in giornate non di corse.

A giugno sono in programma altre tre riunioni: il 23 con la Tris Quarté Quinté e poi ancora mercoledì 28 e venerdì 30. A luglio e agosto altro dieci appuntamenti, con un calendario che nei mesi estivi a Vinovo non è mai stato così pieno. E come sempre, ingresso libero e gratuito per tutti.