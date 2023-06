Avigliana, conto alla rovescia per il concerto "Donne leggendarie sulle onde del mito"

Il Centro Culturale Vita e Pace ODV – Avigliana per il Concerto della Stagione “Avigliana … Insieme”, edizione 2023 dedicata ad Anna Maria Ottoboni, presenta Donne Leggendarie sulle onde del mito, concerto tra parole e musica di Cristina Leone (pianoforte) e Baba Richerme (testi e voce recitante). Il concerto si terrà domenica 18 giugno 2023, ore 16.60, presso la Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio di Avigliana.

Con questo viaggio nel mito, in cui le parole e la musica vanno a braccetto strette in un solo corpo, incontriamo donne leggendarie di ieri che rivediamo, diverse da come ci sono state tramandate rivisitate ora dalla fantasia di Baba Richerme nelle sue “Lettere mai scritte”, e donne reali di tempi più vicini a noi, unitamente a pagine di grande letteratura come “Romeo e Giulietta” di Shakespeare e “Giovanna D’Arco” della poetessa e scrittrice Maria Luisa Spaziani, fino ad arrivare ad un personaggio femminile iconico dei nostri tempi: Holly Golightly di “Colazione da Tiffany” di Capote, reso immortale dall’incantevole Audrey Hepburn nell’indimenticabile film di Blake Edwards. Le musiche si compenetrano con le parole in un percorso di totale affinità e comunione. Donne leggendarie sulle onde del Mito è un sentito omaggio a personaggi femminili forti, tormentati, appassionati che tutti conosciamo, ma qualcuna la vediamo appunto, in modo nuovo e diverso, che rivivono con le loro emozioni, dolori, sensibilità, coraggio, temperamento, amore.