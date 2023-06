Trap, dance, techno e hardstyle: è in arrivo il Villa Music Festival

Sono due dei trapper italiani più ascoltati del momento e saranno a Villafranca Piemonte venerdì 23 e sabato 24 giugno per due serate dedicate alla trap, dance, techno e all’hardstyle. Mambolosco e Rhove saranno i protagonisti del Villa Music Festival che porterà numerosi dj a suonare nel piazzale del Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense.

“Tra i trapper italiani abbiamo scelto quelli che non trasmettono messaggi violenti ma compongono testi ricchi di significato. Nella selezione abbiamo chiesto aiuto ad un gruppo di giovani in modo da intercettare i loro gusti e sensibilità” spiega il sindaco Agostino Bottano.

Villa Music Festival è l’evoluzione della classica festa della birra villafranchese che si è deciso di trasformare in festival musicale: “In paese abbiamo già manifestazioni dedicate agli over 30. Questa volta abbiamo voluto puntare sugli under 30, intercettando i generi che amano ed ascoltano” afferma l’assessore alle manifestazioni Flavio Vaschetto.

L’evento patrocinato dal Comune, è organizzato dalla Pro loco che garantirà il servizio bar e ristorazione durante le due serate. Franca Alciato è la presidente dell’associazione: “L’evoluzione di Villa Music Festival è la nostra risposta alle esigenze dei giovani in un territorio che offre sempre meno discoteche e quindi occasioni per godere della musica dal vivo”.

Le prevendite dei biglietti su https://oooh.events/ con tariffe speciali per i primi 200 e per chi parteciperà ad entrambe le serate. Per informazioni: 335 6849445.