A Grugliasco via Aldo Rossi rimane a doppio senso di marcia: niente nuovi posti auto

L'assessore alla viabilità di Grugliasco, Raffaele Bianco, dopo alcune richieste dei cittadini sull'ampliamento dei parcheggi in via Aldo Rossi, in zona Fabbrichetta, si è voluto confrontare con i tecnici comunali per capire la reale fattibilità dell'incremento dei posti auto.

La risposta tecnica, regolata anche dal codice della strada, è che via Aldo Rossi, non ha una larghezza sufficiente a consentire la sosta da entrambi i lati dei veicoli. Per un lungo tratto non esiste neppure il marciapiede. Pertanto, non risulta possibile tracciare a terra gli stalli e deve essere mantenuto il divieto di sosta. Inoltre la via deve essere mantenuta a doppio senso di circolazione, in quanto si tratta di strada chiusa.