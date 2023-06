Pace, amore e solidarietà: anche i supereroi Marvel protagonisti nella terza edizione della festa estiva della NIDA

Terza edizione della festa estiva organizzata dalla NIDA (Nazionale italiana dell'amicizia) per la prima volta nel 2019 per celebrare i 50 anni del più grande evento musicale di tutti i tempi.

Pace e amore, in questo caso a fine solidale….un po’ sinonimo di fare del bene divertendosi, come il messaggio che da sempre la NIDA professa.

Sabato 17 e domenica 18 in via degli Ulivi 11 a Torino saranno all'insegna del divertimento, dello sport, della musica, della buona cucina e soprattutto dell’amicizia.

Nella due giorni all’alternarsi di band emergenti avverrà la prima edizione del Contest musicale “Woodstock in Contest for NIDA”, con giuria d’eccezione, si sfideranno divisi in due gruppi, under e Over 14, a colpi di inediti e cover.

Immancabili, nei due giorni, numerosi spettacoli per i bambini presenti dei Supereroi e delle principesse NIDA, gli originali, coloro che per primi 11 anni fa hanno introdotto il nuovo format di animazione negli ospedali pediatrici di tutta Italia (a partire dall'ospedale Regina Margherita), recentemente allargando anche ai pazienti adulti (ospedale Molinette) la loro missione.

In pieno stile Woodstock chi parteciperà è invitato a portare la tenda per pernottare all’interno del centro sportivo e far sì che la festa non abbia interruzioni per vivere fino in fondo lo spirito aggregativo tipico della NIDA .