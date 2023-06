Nichelino, per combattere il disagio giovanile al via il "𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝟭𝟬𝟬𝟰𝟮". Di nuovo danneggiati i velobox

Un modo per contrastare il disagio giovanile, purtroppo cresciuto negli anni del Covid e (forse) responsabile anche dei nuovi episodi di danneggiamento dei velobox sistemati in cittร per contrastare i 'furbetti del volante'.

Numerose le iniziative, in particolare i giovani del territorio potranno accedere gratuitamente allo studio di registrazione di via Polveriera 22/b a Nichelino e partecipare ai diversi corsi, laboratori e percorsi in ambito artistico-musicale.

Di nuovo danneggiati i velobox arancioni

Erano stati riparati solo da pochi giorni e giร i nuovi velobox arancioni sono tornati nel mirino di vandali e incivili. L'Amministrazione e il comandante della Polizia locale Giustino Goduti non hanno intenzione di tornare indietro nella battaglia contro coloro che trasformano le vie di Nichelino in piste da Formula 1, andando giรน pesante con l'acceleratore, anche se evidentemente c'รจ chi proprio non ha digerito questa novitร .

La parziale buona notizia รจ che stavolta i danni sembrano essere piรน limitati, rispetto a quanto successo il mese scorso, mentre a vedere il bicchiere ancora piรน mezzo vuoto viene segnalato anche il malcostume di chi in via Giusti, dove sono stati installati i cosiddetti 'dossi berlinesi' per rallentare le auto che sfrecciano, sono stati segnalati da alcuni residenti episodi in cui le auto finiscono nella corsia opposta pur di evitarli. Rischiando cosรฌ di provocare danni ancora maggiori quando non incidenti.