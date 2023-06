Minacce di morte al consigliere di Forza Italia Garcea: una bara con una pallottola

" Male non fare, paura non avere ". Così ha commentato, con un post sui social, Domenico Garcea , il consigliere di Forza Italia che ha ricevuto una lettera minatoria con l'immagine di una bara e di un proiettile.

"Da 15 anni faccio politica sul territorio, e affronto quotidianamente questioni delicate (delinquenza, spaccio di droghe, baby gang, centri sociali ed altro) perché chi ricopre ruoli di responsabilità ha il dovere di occuparsene - ha spiegato -. In queste ultime ore mi sono fermato ad analizzare il mio lavoro degli ultimi anni e mi sono chiesto se avessi detto o fatto qualcosa che avesse potuto "giustificare" una simile minacchia. Non ho trovato davvero nulla che potesse portare a tutto questo. E non c'è nulla che non rifare, per il mio quartiere, i miei elettori, la mia città".