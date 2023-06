Università, da lunedì il Campus Einaudi resta aperto anche di sera: dalle 20 alle 23

Apertura serale da lunedì dell’aula studio e dell’aula A4 del Campus Luigi Einaudi. Lo spazio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23, comprende un'aula studio da 48 posti e, su richiesta, è disponibile per eventi l’aula A4 e gli androni di servizio che possono essere utilizzati per eventuali attività teatrali o di socializzazione con capienza massima di 100 persone.



“L’apertura serale al Campus Einaudi dell’aula studio e dell’aula A4, con i relativi spazi adiacenti, conferma – sottolinea il rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna – quanto UniTo investa per offrire una vita universitaria completa, adeguata ai bisogni emergenti di studentesse e studenti. Il Campus Einaudi – continua –e’ sin dalla sua inaugurazione, ormai dieci anni fa, un centro culturale e sociale di vitale importanza, luogo di contaminazione di esperienze a livello internazionale, che ha instaurato un forte rapporto con il quartiere che lo ospita. Qui, abbiamo dimostrato come l’Università possa essere un motore di sviluppo positivo per il territorio nel quale si inserisce”, conclude il rettore.