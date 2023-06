Il noleggio a lungo termine di un'automobile è davvero conveniente? Ecco tutto ciò che c'è da sapere

Avere un veicolo personale è praticamente imprescindibile, specie se non si abita al centro di una qualunque città italiana. Infatti, i trasporti pubblici non sono di certo l’ideale per compiere degli spostamenti giornalieri, ragion per cui è fondamentale riuscire a procurarsi un’automobile. Così facendo, andare al lavoro tutti i giorni non risulterà un’azione troppo pesante; lo stesso dicasi se si ha l’opportunità di andare in vacanza con tutta la famiglia.

Tuttavia, ci si chiede di frequente se è meglio acquistare un’automobile o se noleggiarla a lungo termine. Quest’ultima soluzione è di recente diffusione, poiché riflettendoci si presentano tantissimi vantaggi: ecco tutto ciò che c’è da sapere riguardo la convenienza del noleggio a lungo termine di un’auto.

Vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Il noleggiare un’automobile è un’azione che si sta pian piano diffondendo tra i cittadini, e i numeri lo dimostrano essendo in costante aumento. Siccome si ottiene una certa flessibilità nel noleggio di un’auto, è opportuno segnalare quelli che sono i vantaggi nel farlo a lungo termine: di seguito un elenco utile in tal senso.

Costi prevedibili: pianificare un budget

Il vantaggio principale ottenuto dal noleggio di un’automobile riguarda la pianificazione di un budget da stimare in anticipo nei tempi. Siccome i servizi di manutenzione e soccorso stradale sono inclusi nella tariffa, così come le eventuali spese di riparazione in caso di un malfunzionamento del veicolo, non ci si dovrà preoccupare di dover sborsare altri soldi rispetto a quelli pattuiti al momento dell’accordo. Dunque, il canone mensile fisso è l’unico costo da pagare, e non bisognerà nemmeno versare grosse cifre inizialmente, in quanto il noleggio lungo termine senza anticipo non richiede alle persone interessate di dover pagare diversi mesi come acconto.

Servizi inclusi

Uno dei vantaggi sul quale contare per il noleggio a lungo termine di una vettura, riguarda proprio la possibilità di ottenere dei servizi inclusi nel costo complessivo. Infatti, in caso di incidente o di un guasto improvviso ai freni, ad esempio, il soccorso stradale 24h è a carico dell’agenzia presso cui si è stipulato il contratto di noleggio.

Lo stesso dicasi per le eventuali riparazioni o per la manutenzione, specie quando tali interventi vengono programmati in anticipo. Ma il fattore fondamentale è legato inevitabilmente alla consapevolezza di essere assistiti da un team adatto e/o da un ipotetico carro attrezzi, quando e se necessario. Le emergenze, dunque, sono letteralmente previste da contratto, e non ci si dovrà preoccupare di coprire spese extra. Alcune agenzie si occupano persino del pagamento delle multe.

Aggiornamento costante del veicolo

Bisogna anche considerare che, nel momento in cui si opta per il noleggio a lungo termine di un’automobile si ha la possibilità di poter cambiare ogni anno (o più) il modello, selezionandone uno nuovo dotato di comfort. L’opportunità di guidare una vettura moderna e ricca di tecnologie è incredibile, anche perché l’esperienza viene resa a dir poco indimenticabile dato il livello di comodità ricevuto.

A cosa fare attenzione quando si noleggia un’auto a lungo termine?

Quando si decide di noleggiare un’auto a lungo termine, è opportuno sapere di dover fare attenzione in particolar modo a due aspetti prima di siglare il contratto. In primo luogo, alcune agenzie potrebbero inserire una clausola legata ad un massimo di chilometri da poter percorrere, sia mensilmente che annualmente. Il superamento di tale limite equivarrebbe al pagamento di un extra.

Inoltre, il contratto a lungo termine può variare da 12 mesi fino ad arrivare a più anni di noleggio, ragion per cui è preferibile pianificare attentamente quest’azione sulla base delle proprie esigenze. Infatti, una rescissione anticipata del contratto potrebbe obbligare un individuo a pagare una penale. I vantaggi restano decisamente più forti delle piccole incertezze elencate, ma si precisa l’importanza della consapevolezza in questo senso.