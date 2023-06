Fondazione Faro, presentato il Bilancio Sociale 2022: assistite 1.135 persone a domicilio e 431 negli hospice

È stato presentato questa sera alla Nuvola Lavazza di Torino il nuovo Bilancio Sociale della Fondazione FARO relativo al 2022. Per la FARO è stata l’occasione per illustrare gli obiettivi raggiunti e gli impegni strategici futuri della Fondazione, da 40 anni accanto a chi ha bisogno di cure palliative specialistiche, a domicilio e nei suoi hospice.

"Ringrazio tutti coloro, operatori e volontari, che con passione, dedizione e professionalità portano avanti ogni giorno il lavoro della FARO" commenta il Presidente della Fondazione Giuseppe Cravetto. Sono 153 i collaboratori della FARO, tra dipendenti (il 61%) e liberi professionisti, un numero in aumento rispetto agli anni precedenti. Forte anche l’incremento dell’attività dei 217 volontari degli Amici della FARO, associazione presieduta da Gianni Cauda, che dopo la pandemia hanno potuto gradualmente ricominciare le consuete attività a sostegno della Fondazione. Numerosi i progetti di ricerca in cure palliative realizzati dalla FARO e che la vedono impegnata in collaborazioni nazionali e internazionali.

"La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene da sempre le attività della Fondazione FARO, con contributi annuali e con ulteriori risorse attraverso il "Fondo Opera di Alfredo Cornaglia". Questo rapporto di collaborazione ci permette di stare accanto alle persone in fase avanzata di malattia e di garantire loro la massima qualità di vita possibile attraverso il ricorso a cure palliative specialistiche, a domicilio e in hospice. Siamo lieti di partecipare alla presentazione del bilancio sociale della Fondazione FARO, un momento per comprendere ancora meglio l’impegno dell’organizzazione verso le persone e le ricadute positive per la comunità" afferma Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.