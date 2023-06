Avigliana, prende fuoco il deposito abbandonato di un'ex azienda di rifiuti

Le squadre dei Vigili del fuoco di Torino sono intervenute nel comune di Avigliana per un incendio divampato presso gli ex stabilimenti di un'azienda specializzata in passato nel trattamento dei rifiuti industriali.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono cominciate alle 21 di ieri sera e si sono concluse all’alba di oggi.

Le fiamme hanno interessato un capannone in stato di abbandono di circa 600 m² utilizzato come deposito di rifiuti di vario genere.

Sul posto anche il personale tecnico dell’Arpa per il monitoraggio di eventuali danni ambientali.