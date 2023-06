Ladri a casa dello juventino Moise Kean: i ladri si devono accontentare di "poco"

Secondo furto in casa nel giro di poco meno di un mese ai danni di un calciatore della Juventus. Dopo Kaio Jorge (gli erano stati rubati suv e gioielli), questa volta è toccato a Moise Kean subire il blitz da parte dei ladri. E lo scorso ottobre anche Di Maria aveva sventato un tentativo di rapina ai suoi danni.

Al momento del furto, avvenuto probabilmente il 16 giugno, l'attaccante bianconero classe 2000 non era in casa. E' infatti al momento lontano da Torino, all'estero, per vacanza.

I malviventi sono penetrati nella sua abitazione di Torino, che si trova in zona pre-collinare, rompendo una finestra al primo piano. Hanno portato via gioielli e denaro, ma di poco valore: il calciatore aveva infatti svuotato la cassaforte prima di partire, lasciando a casa il minimo necessario. A denunciare l’accaduto è stata la domestica del calciatore, che si è rivolta ai Carabinieri.