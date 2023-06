Cinghiali, Piemonte seconda regione italiana per disagi provocati dagli ungulati

Continua il dibattito politico per i danni causati all’agricoltura da parte dei cinghiali considerato il Piemonte - come ricorda l’ordine del giorno approvato oggi in Sala Rossa - la seconda Regione italiana nella triste graduatoria dei maggiori disagi provocati dagli ungulati: diciassette milioni di euro nel periodo 2015-2021.

L’atto approvato oggi in Consiglio presentato da Simone Fissolo (Moderati) ricorda i due soli macelli attivi nel territorio metropolitano convenzionati operativi e invita la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte a individuare altre strutture adatte alla macellazione e alla conservazione dei cinghiali abbattuti autorizzando i macelli esistenti al trattamento di carni di animali selvatici; il Consiglio invita i due Enti a individuare forme di sostegno ai macelli convenzionati operativi per gli esemplari abbattuti anche in vista della distribuzione della carne a scopo benefico. Cinquecento degli esemplari abbattuti sono destinati al Banco Alimentare per il loro inserimento nella filiera alimentare benefica.