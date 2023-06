Cup Piemonte, M5S, Pd e Frediani (Unione Popolare) all'attacco: "Fare chiarezza sulla gestione del servizio prenotazione visite"

Doppia audizione questa mattina in Commissione Sanità, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane.

Dopo l’incontro con l'Ufficio di Presidenza e i consiglieri delle passate settimane, i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Centro unico prenotazioni (Cup), Enrica Valfrè (Cgil Piemonte), Enea Schipano (Cgil Filcams Torino) e Luigi Romeo (Cgil Nidil), hanno ribadito le proprie richieste, sollecitando la presentazione di un ordine del giorno: potenziare la presenza dei lavoratori durante i giorni infrasettimanali, quando - per motivi organizzativi - è possibile prenotare più facilmente le prestazioni sanitarie, piuttosto che il sabato o la domenica. Inoltre, maggiori garanzie lavorative, anche attraverso una re-internalizzazione in Sanità, o la rinegoziazione dell’appalto, perché attualmente sono assunti in part-time involontario con un appalto al massimo ribasso che non garantirebbe la piena occupazione e un servizio adeguato.

Il vicepresidente Cane ha informato in tempo reale il presidente della Commissione Alessandro Stecco e poi l’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

"Oggi abbiamo audito in Commissione le rappresentanze sindacali dei dipendenti del CUP Piemonte, il Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni dei servizi sanitari regionali. Il Centro Unico di Prenotazione è un servizio fondamentale per i cittadini, ma spesso i lavoratori non sono messi nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio lavoro. La causa prima è la politica di esternalizzazione, voluta dalla Regione, che fin dal lontano 2010 ha colpito pesantemente il settore. Dalla diminuzione dello stipendio delle lavoratrici e dei lavoratori fino alla diffusione dei contratti part-time invece di quelli full-time. Il tutto, chiaramente, senza un miglioramento del servizio, nonostante il grande lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti", denuncia il gruppo regionale del M5S.

"Ora, con l’appalto in scadenza, il modello del Cup va ripensato e migliorato. Il Movimento 5 Stelle è convinto della necessità di reinternalizzare il servizio e abbandonare la gestione privata, avviando un confronto serio e concreto con lavoratori e sindacati per garantire le giuste tutele. Chiederemo alla Giunta Cirio di istituire un tavolo per valutare le modalità del ritorno al pubblico e, nel mentre, di impegnarsi per ottenere condizioni migliori di lavoro per i dipendenti".

"Intanto Cirio e Icardi continuano ad affermare di aver riportato le liste d’attesa ai livelli pre-pandemia. Chi tenta di accedere ai servizi sanitari piemontesi sa che la realtà è ben diversa e non abbiamo minimamente contezza di quante persone, in attesa di una visita, siano costrette a migrare al privato per ovviare ai tempi biblici del servizio pubblico oppure a lunghi viaggi per raggiungere ospedali di province diverse dalla propria", concludono la capogruppo regionale Sarah Disabato e i consiglieri Ivano Martinetti e Sean Sacco. "Gli annunci sui giornali e gli slogan da campagna elettorale non servono a nulla, per rilanciare la sanità regionale servono chiarezza e serietà".

Sulla stessa falsariga il commento di Francesca Frediani, consigliera regionale di Unione Popolare: "La richiesta primaria è quella di sospendere la procedura di appalto per portare avanti un confronto a livello sindacale, chiedendo in primis massima attenzione alle condizioni contrattuali che verranno applicate con il nuovo affidamento. Il contratto multiservizi, attualmente vigente, non è adeguato e non garantisce tutele ai lavoratori, che invece dovrebbero essere inquadrati in ambito sanitario, considerato il tipo di servizio che garantiscono".