Unito per la didattica innovativa: presentato il nuovo Teaching and Learning Center di UniTo

Presentato il nuovo Teaching and Learning Center di UniTo, che ha lo scopo di favorire l’innovazione nel campo della didattica anche di quella assistita dalle tecnologie digitali attraverso la ricerca, la formazione e lo sviluppo di metodologie e proposte didattiche all’avanguardia.

Durante l’incontro sono state illustrate le attività del Centro e lanciata una call sull’innovazione didattica aperta a tutta la comunità di UniTo dal titolo “Abbraccia il Futuro: libera l’innovazione in aula”. La call ha lo scopo di incentivare la partecipazione di tutta la comunità universitaria di UniTo nello sviluppo di innovazione didattica a vari livelli. Rimarrà aperta fino al 2 ottobre, mentre l’elaborazione delle proposte avverrà nel corso di un evento dedicato che si terrà il 9 e 10 novembre 2023.

Il Teaching and Learning Center, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 21-26 di Ateneo, nasce per sviluppare le competenze didattiche presenti in tutti i Dipartimenti di UniTo, con una duplice finalità: da una parte potenziare e portare a sistema le numerose azioni di innovazione della didattica presenti nell’Università di Torino, dall’altra rispondere efficacemente agli obiettivi e ai progetti nazionali e internazionali che vedono l’Università di Torino al centro di reti per la progettazione e lo sviluppo di interventi di innovazione didattica.

Il Centro neo costituito, che ha sede presso il Palazzo del Rettorato di Via Verdi 8, ha quattro linee di azioni principali: la definizione di strategie e identificazione di strumenti che possano contribuire a valorizzare le esperienze di innovazione didattica, anche digitale, in coerenza con l’evoluzione progressiva dell’ambiente di insegnamento/apprendimento, anche in ottica di lifelong learning, e in accordo con gli sviluppi della ricerca didattica, e loro diffusione; lo sviluppo di un ambiente favorevole all'insegnamento/apprendimento, con il contributo attivo della componente studentesca, tenendo presenti i cambiamenti della popolazione universitaria in termini di contesto socio-culturale, di modalità di relazioni, di apprendimento e le istanze di inclusione, parità, internazionalizzazione, sostenibilità; lo sviluppo e promozione di iniziative di formazione continua dei docenti e dei ricercatori, in coerenza con gli sviluppi della ricerca sul Faculty Development, al fine di favorire il miglioramento e l’innovazione didattica; il supporto alle Scuole, ai Dipartimenti e ai Corsi di studio nel processo di innovazione e aderenza dell’offerta formativa alle competenze richieste dal territorio/mondo del lavoro e alle istanze di miglioramento emergenti dalle azioni di monitoraggio dei processi di AQ, in collaborazione con il Presidio della Qualità.

Il Teaching Learning Center collabora con gli altri Centri dell’Ateneo torinese e si colloca all’interno delle reti attive a livello nazionale, con particolare riferimento alla rete dei Teaching and Learning Center del Nord Italia (con capofila Università di Bologna), e a livello internazionale, attraverso le collaborazioni con le università partner dell’Alleanza UNITA.

Per info: www.teachingandlearningcenter.unito.it