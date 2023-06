A Rivoli arriva il Real Madrid: il camp estivo fino al 23 giugno

Il Real Madrid trova casa a...Rivoli. E no, non si tratta di una battuta, né di una fantasia: le magliette bianche del club più popolare al mondo stanno effettivamente correndo sui campetti alle porte di Torino.

Il motivo? Il camp estivo targato "Real Madrid". Da oggi, lunedì 19 giugno, a venerdì 23, sarà possibile allenarsi con tecnici qualificati, seguendo le direttive, i contenuti e i valori del settore giovanile dei blancos. A ospitare l'iniziativa sono i nuovi campi di via Orsiera 21/A. Coinvolti ragazzi tra i 6 e 16 anni.

"Il Real Madrid è uno dei club più popolari al mondo. Tramite la Fundación Real Madrid Clinic si porta uno stile di allenamento del vivaio madrileno in otto paesi europei. In occasione del camp estivo si permette ai partecipanti di vivere la magia Real. I migliori talenti avranno la chance di qualificarsi per un’esibizione all’Estadio Santiago Bernabéu. Fcd Rivoli Calcio grazie per questa grande opportunità", scrive sui suoi profili social la vicesindaca del Comune di Rivoli, Laura Adduce.