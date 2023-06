Un Futuro Sostenibile: Viesse Auto promuove l'Impatto Positivo del Motore Elettrico sul Mercato

Marco Visaggi, a.d. di Viesse Auto, uno dei più importanti player italiani del settore automotive, sottolinea l'importanza del tema della sostenibilità e l'impatto significativo che il motore elettrico sta avendo e avrà sul mercato delle auto usate. Con l'aumento dell'attenzione globale sul cambiamento climatico e la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il settore automobilistico sta affrontando una trasformazione significativa. Il motore elettrico sta emergendo come una soluzione sostenibile e innovativa per il futuro della mobilità.

"La sostenibilità è diventata un imperativo per l'industria automobilistica, siamo pienamente impegnati a promuovere un futuro sostenibile", afferma Marco Visaggi. "Il motore elettrico rappresenta un cambiamento di paradigma che sta avendo un impatto diretto sul mercato delle auto usate".

Con l'aumento della domanda di veicoli elettrici, si è osservato un crescente interesse per il mercato delle auto usate con motori elettrici. I proprietari di auto elettriche sono alla ricerca di opzioni di acquisto e di upgrade, creando una domanda sostenuta per le auto usate elettriche di qualità.

Visaggi aggiunge: "I veicoli elettrici offrono numerosi vantaggi, a partire da una guida silenziosa, per arrivare alla parte più legata all’ambiente, ovvero alle emissioni zero e a costi operativi inferiori. Oggi, molti consumatori sono ancora riluttanti ad investire in un veicolo elettrico nuovo a causa del prezzo elevato. Ecco perché il mercato delle auto usate con motori elettrici sta diventando sempre più interessante per i potenziali acquirenti".

Viesse Auto, una struttura attiva sul territorio milanese con due importanti sedi da più di un ventennio, sempre attenta alle nuove tendenze, sta lavorando per fornire una selezione di auto elettriche di alta qualità, garantendo la sicurezza e soprattutto l'affidabilità dei veicoli offerti. Attraverso la collaborazione con fornitori affidabili e la rigorosa valutazione e perizia delle auto, l’Azienda si assicura che anche i clienti più esigenti possano scegliere tra una vasta gamma di veicoli che soddisfino le loro esigenze di mobilità sostenibile. Con l'obiettivo del 2035, data della la fine della produzione dei motori endotermici, il mercato second hand in generale, gioca un ruolo cruciale nel facilitare la transizione verso la mobilità elettrica, offrendo soluzioni accessibili ed efficienti per coloro che desiderano adottare veicoli a zero emissioni.

L’obiettivo attuale di Viesse Auto è ampliare l'offerta crescente di auto elettriche, con lo scopo di contribuire quindi a rendere la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico più ampio, consentendo alle persone di adottare un approccio più ecologico alla guida senza compromettere la qualità e l'affidabilità dei veicoli, ad un prezzo ragionevole.

"La transizione verso la mobilità sostenibile è un obiettivo comune che dobbiamo perseguire, e noi siamo orgogliosi di fare la nostra parte", conclude Visaggi. "Offrendo auto elettriche usate in pronta consegna di alta qualità, vogliamo facilitare il passaggio verso una guida più sostenibile e contribuire alla creazione di un futuro migliore per le generazioni future, in linea con gli obiettivi stabiliti per il 2035”.