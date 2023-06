Torino capitale del volley con l'Europeo Femminile. Piccinini: "La maglia della Nazionale? Una seconda pelle" [VIDEO]

Torino accoglierà al Pala Gianni Asti le partite decisive della prima fase a gironi dell'Europeo Femminile. Si giocherà dal 21 al 23 agosto, con le Azzurre impegnate martedì 22 contro la Bosnia ed il giorno successivo con la Croazia. E per lanciare il grande evento, oggi e domani la Coppa dei Campionati Europei Femminili 2023 sarà esposta in città.

Testimonial d'eccezione dell'Eurovolley Tour le ex giocatrici Francesca Piccinini e Paola Cardullo. "La maglia della nazionale - ha spiegato la prima, che giocava come schiacciatrice - è la nostra seconda pelle. Ho dato tanto alla pallavolo, ma ho ricevuto tantissimo". Originaria di Omegna, la Cardullo invece era libero: "Sono arrivata in nazionale giovanissima. Dopo la vittoria del Mondiale nel 2002, c'è stata molta più attenzione per questo sport: questo per noi è una punta di orgoglio, perché ci ha dato la sensazione di aver fatto qualcosa di importante". "Da piemontese - ha aggiunto Cardullo - è un doppio orgoglio che Torino organizzi così tanti eventi legati alla pallavolo".